В районі Чорнобильської АЕС ростуть різні гриби, серед них - гігантський трутовик облямований. Про це розповіли у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

За словами дослідників, у місцевому лісі можна зустріти безліч деревних грибів - трутовиків. Вони бувають різні: м’ясисті, тверді, їстівні, а деякі навіть мають лікувальні властивості. Однак серед них вирізняється трутовик облямований, який може сягати до 40 см у ширину.

Цей гриб виробляє залишки бурої гнилі, які потім стають важливою складовою ґрунту у хвойних лісах. Зазвичай він оселяється на сухостої, пеньках і мертвій деревині. Після потрапляння спори на пошкоджену ділянку кори починає розвиватися міцелій, який згодом викликає гниття. За словами науковців, на початку цього процесу деревина змінює жовтуватий колір на коричневий.

"У розвиненій стадії вона стає коричневою та розсипчастою, розпадається на кубики. Уражена деревина крихка, може ламатися під час сильного вітру і стає непридатною для використання. Інколи може вражати й ослаблені живі дерева через різні поранення в нижній частині стовбура", - розповіли дослідники.

Йдеться, що трутовик облямований використовується як сировина для медичних препаратів у гомеопатії та в китайській народній медицині. Також з нього виготовляють грибний ароматизатор.

