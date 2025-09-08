До кінця вересня на оновлення можуть розраховувати власники 10 моделей смартфонів Samsung Galaxy.

Сайт Android Headlines з посиланням на інсайдера опублікував графік розгортання стабільної версії One UI 8 на базі Android 16 для всіх пристроїв Samsung Galaxy: від смартфонів до планшетів і годинників.

Як і очікувалося, першими нову ОС отримають флагмани серії Galaxy S25 – для них оновлення до Android 16 стане доступним 18 вересня. Власникам Galaxy S25 Edge доведеться почекати трохи довше – до 25 вересня. Цього ж дня почнуть оновлювати торішні флагмани Galaxy S24.

Розклад виходу One UI 8:

18 вересня: Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra.

25 вересня: Galaxy S25 Edge / S24 / S24+ / S24 Ultra / S24 FE, Galaxy A56 5G / A36 5G.

1 жовтня: Galaxy Tab S10+ / S10+ 5G / S10 Ultra / S10 Ultra 5G, Galaxy Watch 7, Galaxy Watch 6 / 6 Classic, Galaxy Watch FE.

2 жовтня: Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra / S23 FE, Galaxy S21 FE 5G, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy A26 5G, Galaxy A17 5G / A16 5G.

6 жовтня: Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy A55 5G.

9 жовтня: Galaxy Tab S10 FE / S10 FE 5G / S10 FE+ / S10 FE 5G, Galaxy Tab S8.

13 жовтня: Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy A53 5G / A52s 5G, Galaxy Tab S9 FE / S9 FE+.

16 жовтня: Galaxy A25 5G / A23 5G, Galaxy Tab Active 5 / 5 5G.

20 жовтня: Galaxy A15 5G, Galaxy M34 5G.

23 жовтня: Galaxy A06, Galaxy XCover 6 Pro, Galaxy XCover 7, Galaxy Tab S9 / S9+ / S9 Ultra, Galaxy Tab S8 / S8+ / S8 Ultra / S8 Lite.

27 жовтня: Galaxy M33 5G / M15 5G.

30 жовтня: Galaxy A53 5G / A35 5G / A34 5G / A33 5G.

3 листопада: Galaxy Watch 5 / 5 Pro, Galaxy Watch 4 / 4 Classic.

5 листопада: Galaxy Tab A9.

7 листопада: Galaxy Tab Active 5 Pro 5G.

10 листопада: Galaxy XCover 7 Pro.

Поки ж що активно триває бета-тестування One UI 8. Спробувати нову систему можуть власники Galaxy S25, Galaxy S24 і кількох інших смартфонів.

Відео дня

Абсолютно точно оновлення One UI 8 на базі Android 16 не отримають смартфони Samsung, які у 2025 році вичерпали квоту "апдейтів" ОС. Серед них – Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3 та інші популярні моделі.

Раніше цього місяця Samsung представила "народний" флагман Galaxy S25 FE. Він працює на One UI 8 "з коробки". При тому, що пристрої серії S25 поки що задовольняються лише бета-версією ОС.

Вас також можуть зацікавити новини: