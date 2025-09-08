Серед виявленого – значки з написом "За взятие Будапешта" та "Общество борьбы за трезвость".

Під час обшуків у підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія, проведених 1 вересня, правоохоронці виявили боєприпаси, а також ордени і медалі часів СРСР. Про це йдеться у рішеннях Галицького районного суду Львова, якими накладено арешт на знайдене майно.

Згідно з постановами суду, обшуки проводилися у квартирі підозрюваного львів'янина Михайла Сцельнікова та у помешканні у селищі Колодіївка на Хмельниччині, де його було затримано.

Окрім одягу, взуття, кількох мобільних телефонів та документів, у квартирі підозрюваного виявили 50 гільз до набоїв, глушник, 85 контейнерів для пластикових гільз, два піротехнічних вироби, чотири блокноти з рукописними записами, аркуш з виписками із законодавства.

Відео дня

Крім того, правоохоронці знайшли 33 ордени і медалі СРСР та України, 25 значків та металевих зірочок, а також нагрудний значок з написом "За взятие Будапешта", значки з написом "Общество борьбы за трезвость".

Вбивство Андрія Парубія – деталі

30 серпня у Львові чоловік, замаскувавшись під кур’єра, застрелив народного депутата від фракції "Європейська солідарність", колишнього спікера Верховної Ради та провідника Майдану Андрія Парубія.

За підозрою у вбивстві політика правоохоронці затримали 52-річного львів’янина Михайла Сцельнікова. Він підозрюється у незаконному поводженні зі зброєю та посяганні на життя народного депутата.

У розмові з журналістами Сцельніков визнав свою вину, зазначивши, що помстився українській владі. Чоловік заперечив інформацію ЗМІ про те, що російські спецслужби шантажували його поверненням тіла загиблого на війні сина. За його словами, він хоче отримати вирок, щоб його обміняли в Росію і там він нібито шукатиме тіло свого сина.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.

Колишня дружина Сцельнікова Олена Чернінька розповіла, що після того, як їхній спільний син пішов воювати за Україну, він посварився з батьком через розбіжності в політичних поглядах. Жінка також додала, що давно розлучилася з чоловіком і сама виховувала сина.

Вас також можуть зацікавити новини: