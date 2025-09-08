Перша партія для Китаю з проєкту Arctic LNG 2 надійшла у серпні цього року.

Китай налагоджує систему регулярного імпорту російського скрапленого природного газу (СПГ). Це стане випробуванням готовності адміністрації президента США Дональда Трампа карати Пекін у межах зусиль, направлених на зменшення доходів Кремля. Про це повідомляє Bloomberg.

Після отримання наприкінці серпня першої в історії партії газу з московського проєкту Arctic LNG 2, Китай приймає нові обсяги підсанкційного російського СПГ. Для цього Пекін обрав термінал Бейхай на півдні країни. За словами джерел, закупівлі здійснюються через маловідомі компанії. Це повинно приховати фактичного кінцевого споживача.

Тим часом китайські імпортери, зокрема державна CNOOC, перенаправляють регулярні поставки, щоб не асоціюватися з цією торгівлею та не потрапити під санкції США.

Відео дня

Російсько-китайські взаємини – останні новини

Нагадаємо, перша партія для Китаю з проєкту Arctic LNG 2 надійшла напередодні зустрічі Володимира Путіна з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Це сприймалося аналітиками здебільшого як символічний жест.

Продовжуючи приймати поставки, Пекін дає більш чіткий сигнал світу і водночас ризикує опинитися втягнутим у нове протистояння між Москвою та Вашингтоном.

Зазначимо, що хоча адміністрація президента США Дональда Трампа вже критикувала Індію за торгівлю нафтою з Кремлем, Пекін поки що уникає подібних звинувачень.

Нагадаємо, Arctic LNG 2 мав труднощі з пошуком покупців після того, як у 2023 році потрапив під санкції адміністрація колишнього президента США Джо Байдена. Підприємство почало постачати СПГ за допомогою суден так званого "‎тіньового флоту "‎.

Вас також можуть зацікавити новини: