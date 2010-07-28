У Херсоні подорожчає проїзд у тролейбусах

КП "Херсонелектротранс" з 1 серпня підвищить вартість одного квитка для проїзду в тролейбусі з 0,75 грн. до 1 грн.

Про це УНІАН повідомив директор КП "Херсонелектотранс" Сергій КОСТЮЧОК.

"У виконкомі міськради вже все завізовано", - сказав він.

Необхідність підвищення тарифів у КП "Херсонелектротранс" пояснили зростанням мінімальної зарплати.

За словами С.КОСТЮЧКА, у тарифі на проїзд у тролейбусах частка зарплати співробітників підприємства складає 54%. На сьогодні середня заробітна плата працівників КП "Херсонелектротранс" становить 1,5 тыс грн.