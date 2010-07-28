У Закарпатті без води залишилося 7-тисячне місто

У Закарпатській області через борги відключили від електроенергії водозабірні споруди, які постачають питною водою районний центр Перечин.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомила міський голова Перечина Мирослава ГУРАНИЧ.

За її словами, Перечинський район електричних мереж (РЕМ) ВАТ «Закарпаттяобленерго» припинив подачу електроенергії на водозабірні споруди через заборгованість за спожиту електроенергію на загальну суму 220 тис. грн.

У результаті цього без питної води опинилися понад 7 тис. мешканців Перечина, Перечинська районна лікарня на 200 ліжок.

Крім того, наразі без питної води і всі дитячі садочки міста, в яких загалом знаходяться близько 250 малюків.

М.ГУРАНИЧ назвала і причину заборгованості за спожиту електроенергію, яка виникла упродовж останніх 8 місяців, з грудня 2009 року. «Проблема в тому, що водозабірні споруди, збудовані у 2004-2009 роках для забезпечення питною водою міста Перечина, досі не здані в експлуатацію та не передані на баланс міста», - уточнила міський голова.

Вона також додала, що у грудні 2009 року без відома міської ради будівельна організація підключила ці водозабірні споруди до новозбудованої трансформаторної підстанції, з моменту підключення до якої при незмінних потужностях споживання електроенергії зросло в 2-2,5 рази.

М.ГУРАНИЧ також повідомила, що відключення електроенергії від водозабірних споруд може призвести до виходу з ладу трубопроводів та каналізаційної мережі, а також до різкого погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в м. Перечині.

Наразі, за словами мера міста, про ситуацію повідомили прокурора Перечинського району, голову Перечинської РДА, Перечинську районну санепідемстанцію.