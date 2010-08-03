На Сорочинському ярмарку зварять найбільше борщу в Україні

На Сорочинському ярмарку планується встановити рекорд України за кількістю звареного борщу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила продюсер ТМ «Фестиваль борщу» Марина БЕЗСАЛОВА.

За її словами, торгова марка «Запорізький самовар» має намір приготувати 1000 літрів борщу, встановивши рекорд України.

“Ми приготуємо борщ і таким чином встановимо рекорд і увійдемо до Книги рекордів України. Борщ варитимемо під контролем представників Книги рекордів України”, - сказала М.БЕЗСАЛОВА.

У прес-центрі Сорочинського ярмарку зазначили, що звареними борщем пригощатимуть учасників і відвідувачів ярмарку.

Нагадаємо, 17-22 серпня в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області відбудеться Національний Сорочинський ярмарок.

Офіційне відкриття - 18 серпня об 11.00.