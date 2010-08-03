На Херсонщині заборонили відвідувати ліси

У Херсонській області населенню заборонено відвідувати ліси і в’їжджати до них транспортними та іншими технічними засобами на період високої пожежної небезпеки (крім транзитних шляхів).

Як передає кореспондент УНІАН, про це, зокрема, йдеться в розпорядженні голови Херсонської облдержадміністрації Миколи КОСТЯКА.

Такий крайній захід керівництво ОДА застосувало з метою запобігання реальній загрозі виникнення численних пожеж у лісах і для мінімізації їх наслідків.

Також документом доручено обласному Центру з гідрометеорології забезпечити щоденний моніторинг та інформування населення, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування області про періоди підвищеної пожежної небезпеки.

Обласне Управління лісового та мисливського господарства також має забезпечити контроль за недопущенням перебування у лісі населення і транспортних засобів.

Наразі в регіоні, за даними Головного управління МНС в області, зберігається висока пожежна небезпека – 4-5 класу.