У Донецьку не знають, куди подіти яйця

Донецька область має проблеми зі збутом яєць. За словами першого заступника голови Донецької ОДА Сергія ДЕРГУНОВА, з початку року виробництво яєць в області зросло на 10,4%.

«Ми маємо проблеми зі збутом цієї продукції. Ціна знижується відчутно. Така проблема є, і питання переробки стає одним з актуальних питань. Я думаю, що найближчим часом будуть запропоновані якісь варіанти вирішення цієї проблеми», - цитують С.ДЕРГУНОВА регіональні ЗМІ.

Причому справа не тільки в сезонних чинниках - влітку виробництво яєць зазвичай трохи вище, ніж у зимовий період.

Донецька область друга після Київського регіону з виробництва яєць. Всього в країні виготовляють у середньому 1,42 млрд. штук яєць на місяць.

“Діло”