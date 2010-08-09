Для Сорочинського ярмарку виготовлять м'ясний торт

ВАТ «Кременчукм’ясо» (Кременчук, Полтавська обл.) вперше для Сорочинського ярмарку виготовить торт з м`яса.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

За їх даними, торт виготовлятимуть фахівці ковбасного цеху підприємства.

Заздалегідь відомо, що торт матиме близько 60 сантиметрів у діаметрі і 50 сантиметрів заввишки.

Він буде виготовлений з ковбасного фаршу, а зверху прикрашений трояндочками і пелюсточками із сирокопченостей.

«Торт встановимо в нашу холодильну вітрину. Коли б не спека, ми б після закінчення ярмарку роздали б його відвідувачам Сорочинців. А у зв`язку із жарою, ми боїмося це робити і мабуть дегустації торта не буде», - сказала представник прес-служби.

Нагадаємо, Сорочинський ярмарок-2010 пройде у Великих Сорочинцях із 17 по 22 серпня.

Довідка УНІАН. ВАТ «Кременчукм’ясо» - одне з провідних м`ясопереробних підприємств України. Створене 14 липня 1998 р. Потужності ВАТ «Кременчукм’ясо» розраховані на переробку 70 тонн ковбасних виробів і копченостей за добу. Продукція випускається під ТМ «Фарро». Асортимент становить понад 250 найменувань.