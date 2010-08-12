У Чернігівській області подешевшали м’ясо та риба

У Чернігівській області індекс споживчих цін (інфляція) в липні 2010 р. складав 100%, в Україні – 99,8%, з початку року в області – 102,4%, в Україні – 103,1%. Про це повідомили в Головному управлінні статистики в Чернігівській області.

На споживчому ринку області в липні 2010 р. ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в цілому залишилися на рівні попереднього місяця. При цьому, на 6,5% знизилися ціни на яйця, на 0,5-2,4% подешевшали м`ясо і м`ясопродукти, риба і продукти з риби, сир, кисломолочна продукція, тваринні жири, овочі, масло.

На 9,4% і 2,5% подорожчали гречана крупа і цукор, на 0,3-1,9% – безалкогольні напої, макаронні вироби, фрукти, масло, морозиво.

Зниження цін на транспорт в цілому на 0,5% відбулося, перш за все, за рахунок здешевлення палива і масел на 2,2%.

На 0,8-0,9% подешевшали побутова техніка, аудіотехніка, фотоапаратура та устаткування для обробки інформації.