В українських центрах зайнятості перебуває 413 тис. українців

Станом на 1 серпня 2010 р. на обліку в центрах зайнятості перебувало 413 тис. незайнятих громадян.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби зайнятості, розміщеному на її офіційному сайті.

Зокрема, на обліку в ДСЗ перебуває 236,6 тис. жінок, 176,4 тис. чоловіків. Крім того, на обліку в ДСЗ 168,2 тис. осіб – це молодь, 94 тис. – особи, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.

Статус безробітного на 1 серпня ц.р. мали 396,8 тис. українців. Із загальної кількості безробітних 143,9 тис. осіб проживали в сільській місцевості, 252,9 тис. – у містах.

На 1 серпня ц.р. кількість вакансій у базі даних Державної служби зайнятості становила 81,2 тис., зокрема для робітників – 38,5 тис., для службовців – 29,2 тис. і 13,5 тис. – для осіб, які не мають спеціальної підготовки. Найпопулярнішими професіями, на які сьогодні є попит, є професії висококваліфікованих робітників – слюсарів, токарів, електрогазозварювальників, водіїв, кухарів, продавців та інших представників робітничих професій. Мають попит фахівці з високим рівнем кваліфікації: топ-менеджери, а також економісти, лікарі, бухгалтери, юристи з відповідним досвідом роботи.

У січні-липні ц.р. за допомогою ДСЗ було працевлаштовано 450 тис. українців, професійне навчання пройшли 121,8 тис. безробітних. В оплачуваних громадських роботах брали участь 194,4 тис. незайнятих осіб.