У центрі Черкас не буде стихійної торгівлі

Міська влада Черкас має намір повністю звільнити центр міста від стихійної торгівлі.

Про це кореспондента УНІАН повідомив міський голова Черкас Сергій ОДАРИЧ.

За його словами, усім підприємцям, які торгують на вулицях Смілянській, Гоголя і біля Центру дитячої і юнацької творчості, мерія запропонувала достатньо місць на ринках Черкас. Зокрема, на ринку "Кривалівський" споруджено торговельний павільйон площею 500 кв. м, підведено освітлення, є опалювання. Вартість оренди - 50 грн. за 1 кв. м. Всього на сьогодні вільні 175 місць для непродовольчої і 100 - для продовольчої торгівлі.

Однак, за його словами, стихійні торговці відмовляються йти на ринки, мотивуючи це тим, що там у них впаде заробіток. Деякі з них навіть пропонують проїжджу частину вулиці Гоголя зробити пішохідною (між Смілянською і Леніна), а весь транспорт вивести на бульвар Шевченка, де, щоб розвантажити центральну магістраль міста, зрубати алею каштанів в два квартали.

За словами С.ОДАРИЧА, мерія Черкас планує найближчим часом упорядкувати частину вулиці Смілянської (між вул. Гоголя до вул. Благовісної), де місяць тому торгували стихійні торговці. Зараз там тривають ремонтні роботи: проїжджа частина вул. Смілянської буде розширена, а напроти Центрального ринку облаштують парковку для відвідувачів ринку. Крім того, комунальники перенесуть мережі зв`язку, заглиблять газову трубу, що проходить під газоном, а також перенесуть стовпи зовнішнього освітлення.