На Тернопільщині цибуля подешевшала на 10,8%

У Тернопільській області за минулий тиждень на ринках цибуля подешевшала на 10,8%. Як повідомили кореспонденту УНІАН в державній інспекції з контролю за цінами в Тернопільській області, в середньому ціни на неї зменшились з 5,65 грн. до 5,04 грн./кг. Морква подешевшала на 3,7 % (з 4,88 грн. до 4,70 грн./кг), буряк столовий – на 3,3 % (з 4 до 3,87 грн./кг).

Також за минулий тиждень знизились ціни на птицю. У підприємствах торгівлі – на 1,3 % (з 17,8 до 17,56 грн./кг), на продовольчих ринках – на 1,2 % (з 18,64 до 18,39 грн./кг).

Як уже повідомляв УНІАН, попередньо за тиждень цибуля подешевшала на 7,3% – з 5,65 грн. до 5,24 грн/кг.