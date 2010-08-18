У Дніпропетровську підпільно виробляли туалетний папір

У Дніпропетровську співробітники управління податкової міліції ДПА в Дніпропетровській області припинили діяльність підпільного заводу з виробництва туалетного паперу.

Про це УНІАН повідомили в управлінні податкової міліції.

Організували підпільне виробництво двоє мешканців Дніпропетровська в орендованому складському приміщенні У виробничому процесі були задіяні десятеро осіб. Зловмисники підробляли відомі торгівельні марки паперу.

Потужність виробничої лінії дозволяла виготовляти понад 10 тис. рулонів туалетного паперу на добу.

Виробництво велося виключно у нічний час. Розповсюджувалася готова продукція на території Дніпропетровщини переважно у віддалених від обласного центру містах та селах.

В результаті оперативних заходів з незаконного обігу вилучено готової продукції та товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 150 тис. грн. Проти організаторів підпільного виробництва порушено кримінальну справу.