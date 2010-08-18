Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відкрив Національний Сорочинський ярмарок.

Як передає кореспондент УНІАН, глава держави прибув у село Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області, де проходять урочистості з нагоди відкриття Національного Сорочинського ярмарку.

Прибувши на територію ярмарку, В.ЯНУКОВИЧ оглянув виставки експозицій майстрів декоративно-прикладного мистецтва, а також промислові виставкові експозиції, зокрема, Японії, Узбекистану, Литви, Китаю.

«Сорочинський ярмарок став візитівкою не лише Полтавщини, але й усієї України. Ярмаркують в Україні починаючи з XVI століття…», - сказав Президент, звертаючись до учасників та гостей Сорочинського ярмарку.

На переконання глави держави, заходи подібні до Сорочинського ярмарку, сприяють розвитку ділової активності українських підприємств у всьому світі.

Він наголосив, що цьогорічний Сорочинський ярмарок присвячений 65-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

У зв’язку з цим, говорячи про діяльність держави у питанні соціального захисту громадян, В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що сьогодні «влада почала працювати». «Позитивні зрушення вселяють надію на покращення життя і добробуту українців вже у найближчому майбутньому», - висловив переконання В.ЯНУКОВИЧ.

Зараз Президент оглядає експозиції ярмарку.