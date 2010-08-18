У Кіровоградській області гречка подорожчала на 87%

З початку року ціна на крупу гречану в Кіровоградській області зросла на 87%, на цукор - на 18%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник Державної інспекції з контролю за цінами в області Ігор ФУРМАНОВ.

За його словами, подібне зростання цін зафіксоване на всій території України.

«Серед причин подорожчання гречки - скорочення площ посівів в Кіровоградській з 17 тис. га в 2008 році до 10 тис. га в 2010 році. Позначився торішній неврожай і ажіотаж навколо продукту», - відзначив І.ФУРМАНОВ.

За його словами, аналогічні умови викликали подорожчання цукру, правда, цього року в області збільшені площі посіву цукрового буряка з 11,7 тис. га (минулого року) до 17,9 тис. га.

«На сьогоднішній день в Україні запаси цукру торішнього врожаю складають 437 тис. тонн при середньомісячному споживанні 150-160 тис. тонн. Є можливість протриматися до нового урожаю», - переконаний І.ФУРМАНОВ.

Він відзначив, що нинішня погода сприяє формуванню високої цукристості буряка, це дозволить почати збір урожаю на два тижні раніше.

«Є передумови втримати ціну на існуючому рівні. До нового року значних коливань вартості цукру не буде», - повідомив І.ФУРМАНОВ.