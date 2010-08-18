В Івано-Франківську пасажирів у вишиванках возитимуть безкоштовно

В Івано-Франківську на День Незалежності пасажирів у вишиванках возитимуть безкоштовно.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Івано-Франківської міськради з посиланням на міського голову Віктора АНУШКЕВИЧУСА.

“Ті, хто у День незалежності України – 24 серпня - одягнуть вишиванку, можуть скористатись громадським транспортом у місті безкоштовно”, - сказав мер.

За словами В.АНУШКЕВИЧУСА, така акція з популяризації національного одягу вже кілька років поспіль відбувається завдяки співпраці з міськими перевізниками.

У прес-службі також повідомили, що 24 серпня в Івано-Франківську відбудеться урочиста хода молоді у національних костюмах на пішій частині вулиці Незалежності та Вічевого майдану, де заплановано віче з нагоди 19-ї річниці незалежності України.