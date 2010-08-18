На Волині порушують санітарні норми під час реалізації пива

На Волині СЕС зафіксувала 54 факти порушень санітарних норм під час реалізації пива. Перевірка тривала на виконання доручення голови облдержадміністрації Бориса КЛІМЧУКА, повідомили у прес-службі ОДА.

Загалом, Держсанепідемслужба перевірила 82 суб`єкти господарювання, які реалізують пиво в області. За результатами перевірок, винних посадових осіб оштрафували на суму понад 6 тис. грн.

Крім того, від роботи відсторонили 10 осіб та тимчасово припинили експлуатацію 4-х об`єктів для створення належних санітарних умов. Також з реалізації вилучили близько 100 літрів пива, в якого закінчився термін придатності.

Довідка УНІАН. В області функціонують три підприємства пивоваріння ВАТ "Павловський пивоварний завод", ВАТ "Луцький пивзавод "Zeman" та ДП "Аверс-Бровар".