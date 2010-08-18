Кількість українців, які відвідали Туреччину, зросла на 3,6%

Кількість українських туристів, які відвідали Туреччину, зросла в першому півріччі 2010 р., порівняно з аналогічним періодом 2009 р., на 3,58% - до 257 тис. 630 осіб.

Про це УНІАН повідомили в Офісі з питань культури та інформації Посольства Туреччини в Україні, посилаючись на дані Міністерства культури та туризму Туреччини.

Зокрема, в червні 2010 року спостерігалося зростання українських відпочивальників на 1,46% - до 88 тис. 640 українців.

Згідно з даними Міністерства культури та туризму Туреччини, за підсумками січня-червня 2010 року на частку України доводиться лише 2,23% туристичного потоку. Для порівняння – в докризові роки на частку українських туристів доводилося понад 3% туристичного потоку до Туреччини, а країна займала 8-9-е місця в ТОП10. На сьогоднішній день Україна знаходиться на 12-й позиції.

Незмінно лідируючу позицію за кількістю туристів, які відвідали Туреччину, займає Німеччина, на другому місці традиційно для літнього періоду знаходиться Росія.

Загалом, у період із січня по червень 2010 року Туреччину відвідало 11 млн. 571 тис. 427 осіб, що на 9,26% більше, ніж роком раніше. Перше місце за відвідуваністю займає Анталія, на частку якої припадає 31,21%, далі йде Стамбул.

Згідно з повідомленням, Анталія є також найбільш популярним курортом серед українських туристів. Так, згідно з даними Директорату з питань культури та туризму Анталії, за перші шість місяців 2010 року тут відпочило 161 тис. 563 українців, що на 11,59% більше, ніж за аналогічний період 2009 року. У загальному туристичному потоці до цього регіону на долю українців доводиться 4,47%, Україна займає 5-е місце в списку країн, чиї громадяни відвідали Анталію в січні-червні 2010 року.

«Ми прогнозуємо, що туристичний потік із України до Туреччини й надалі збільшуватиметься, особливо в літні місяці, проте говорити про його вихід на докризовий рівень поки зарано. Нагадаю, що в червні 2008 року країну відвідали 317 тис. 640 українців», - зазначив аташе з питань культури та інформації Посольства Туреччини в Україні Берат ЙИЛДИЗ.