У Криму ліквідували цех з виробництва винного фальсифікату

Під час проведення оперативних заходів у рамках операції "Курорт-2010" співробітники податкової міліції м. Ялти спільно з працівниками алуштинської міліції виявили у селі Генеральське (м. Алушта) підпільний цех з масового виробництва вина під виглядом кримських вин відомих марок.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації в АРК, незаконне винне виробництво було організоване двома родичками - мешканками села Генеральське - у своєму домоволодінні.

Фальсифікат виготовлявся шляхом змішування дешевого вина з ароматизаторами і цукром. Отриманий сурогат реалізовувався на розлив через виносні торгові точки.

Під час огляду домоволодіння співробітники податкової міліції виявили і вилучили пластмасову каністру з рідиною червоного кольору з характерним запахом вина (20 л), 410 літрів дешевого вина у паперових упаковках, яке використовувалося як основа вина, що продавалося, 18 флаконів різних ароматизаторів, близько 200 пластикових пляшок і кришок на загальну суму 9 тис. грн.

У даний час вживаються заходи, спрямовані на встановлення каналів надходження сировини для виготовлення фальсифікату. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.