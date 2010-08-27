На Київщині 19 осіб отруїлися стравами домашнього приготування

У Київській області з харчовим отруєнням госпіталізовано 19 осіб, в тому числі 10 дітей, які 23 серпня були на дні народження у приватному домогосподарстві у селі Високе Тетіївського району та вживали страви домашнього приготування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Всього на святі було 36 осіб.

Перебіг захворювання госпіталізованих - середнього ступеню важкості. Фахівцями районної СЕС в осередку захворювання здійснюється комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Попередня причина захворювання – порушення технології приготування та зберігання продуктів харчування в домашніх умовах.