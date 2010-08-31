У Житомирській області в мікроавтобусі виготовляли самогон

Поблизу Житомира міліціонери виявили мікроавтобус, у якому його власник виготовляв самогон.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Управління МВС України в Житомирській області з посиланням на заступника начальника сектору дільничних інспекторів міліції Житомирського райвідділу міліції Сергія ДЕМЕДЮКА.

За його словами, встановлено, що мешканець села Озерянка Житомирського району разом з дружиною виробляв самогон та збував його своїм односельчанам.

"Гуральню він розмістив у власному мікроавтобусі «Фольксваген-Транспортер». Міліція знайшла тут самогонний апарат та бочки із закваскою. Затриманий пояснив правоохоронцям, що в нього не іншого способу заробити на життя", - сказав С.ДЕМЕДЮК.

Загалом з мікроавтобуса вилучено 830 літрів самогонної закваски, 30 літрів самогону та самогонний апарат.

Він також уточнив, що через значну кількість п’яниць у селі мешканці звернулися до міліції.

Стосовно власника транспортного засобу порушено кримінальну справу за ч. 1. ст. 203 Кримінального кодексу України за зайняття забороненими видами господарської діяльності. Цією статтею передбачене покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.