В Україні запровадять обов'язковий щорічний медогляд громадян

Міністерство охорони здоров`я України (МОЗ) видало наказ про введення обов`язкового щорічного медичного огляду громадян. Про це пише газета «Коммерсант Украина».

Оприлюднений наказ про диспансеризацію населення є одним із заходів Державної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги до 2011 року, схваленої Верховною Радою 22 січня 2010 р. Диспансеризація полягатиме в проходженні громадянами щорічного медичного огляду з проведенням лабораторного обстеження для своєчасного виявлення захворювань. Передбачається, що дільничний лікар плануватиме медогляди всіх громадян, які проживають на території обслуговування поліклініки, і вести персоніфікований облік тих, хто пройшов диспансеризацію.

У рамках медогляду обов`язковими будуть вимірювання зросту, ваги, артеріального тиску, перевірка гостроти слуху і зору, аналіз крові і сечі, рентген грудної клітки, мамографія і ультразвукове обстеження простати для чоловіків. Результати досліджень записуватимуться в спеціальну анкету, розроблену МОЗ. Зараз диспансеризацію або профогляд проходять діти в дошкільних установах, школярі, студенти, працівники шкідливого виробництва, а також вагітні і чорнобильці. Але в МОЗ вважають, що часто вона проводиться формально – люди просто беруть довідки зі штампами "Здоровий", не знаючи стану свого здоров`я.

Як повідомила «Коммерсант» заступник директора Департаменту розвитку медичної допомоги МОЗ Зоя КРУШИНСЬКА, за допомогою загальної диспансеризації відомство розраховує одержати реальну картину про стан здоров`я українців: "Медогляди проводитимуться серед усіх вікових груп. В областях планується створити виїзні бригади, які проводитимуть диспансеризацію жителів сіл". За словами З.КРУШИНСЬКОЇ, зараз наказ проходить реєстрацію в Міністерстві юстиції, після чого набуде чинності. "За попередніми підрахунками, всеукраїнська диспансеризація обійдеться приблизно в 6 млрд. грн. Після того, як ця цифра буде узгоджена в Кабміні, розпочнеться реалізація програми", – додала вона, зазначивши, що диспансеризацію населення можна чекати вже в 2011 році.

Минулого року тодішній міністр охорони здоров`я Василь КНЯЗЕВИЧ пропонував запровадити жорсткі заходи для спонукання громадян до проходження медогляду і дотримання здорового способу життя: законодавчо обмежити можливості осіб, які не пройшли медогляд, у страхуванні, кредитуванні, при прийомі на роботу і навчання.

За словами заступника голови громадської ради при МОЗ Андрія ГУКА, стимулювати населення проходити медогляди передбачається різними способами: "Наприклад, люди, що не пройшли диспансеризацію, не зможуть брати участі в програмі реїмбурсації, розробленої МОЗ. Ця програма передбачає часткову компенсацію коштів, витрачених на медикаменти вітчизняного виробництва, перелік яких буде встановлений міністерством". Гроші за медикаменти планується повертати або за місцем роботи, або у вигляді податкових пільг, а за фальшиві довідки будуть введені окремі санкції. "Якщо в пацієнта буде виявлено хронічне захворювання, не вказане в довідці про диспансеризацію, лікар і пацієнт нестимуть однакову відповідальність за підробку документів", – додав він.

У той же час, лікарі вважають плани МОЗ нереальними. "У більшої частини населення немає трудових зобов`язань щодо проходження медогляду, як це було в СРСР, – каже завідувач відділенням анестезіології Київської міської клінічної лікарні №3, кандидат медичних наук Роман ФЕДОСЮК. – В демократичній країні зобов`язати людей проходити диспансеризацію буде дуже складне. Це можливо лише за допомогою впровадження інституту сімейного лікаря, який рекомендуватиме своїм пацієнтам пройти медогляд. Але в Україні інститут сімейного лікаря ще дуже слабо розвинений".