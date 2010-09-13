На Житомирщині 25% водопроводів не відповідають санітарним вимогам

На Житомирщині 25% водопроводів не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на матеріали колегії ОДА з питання забезпечення населення питною водою.

Уточнюється, що голова обласної державної адміністрації Сергій РИЖУК своїм розпорядженням доручив підсилити контроль за джерелами водопостачання та забезпечення населення питною водою.

Також уточнюється, що забезпечення водними ресурсами населення і галузей економіки області в основному відбувається на 85% - за рахунок використання води з поверхневих водних об’єктів та на 15% - підземних.

На сьогодні під контролем санепідемслужб області перебуває 269 водопроводів централізованого водопостачання та 2 тис. 226 децентралізованих джерел.

"25% водопроводів не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Найбільша їх кількість в Лугинському, Народицькому, Олевському і Радомишльському районах", - сказано у повідомленні прес-служби ОДА.

Тому в області посилять контроль за небезпечними джерелами води, складуть паспорти безпечних джерел, створять їх каталоги та будуть постійно моніторити якість питної води.