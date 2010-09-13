У Кіровоградській області студенти охоронятимуть громадський порядок

Прокуратура Кіровоградської області до створення добровільних народних дружин, які б допомагали патрулювати вулиці, планує залучити студентів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив прокурор області Олег ЛЕВИЦЬКИЙ.

«Хочу звернутись до керівників вищих навчальних закладів, щоб допомогли залучити студентів до створення молодіжних об’єднань, які б допомагали в охороні громадського порядку», - зазначив прокурор.

О.ЛЕВИЦЬКИЙ також повідомив, що для покращення в області протидії злочинності прокуратура підготувала перелік пропозицій, які направить органам виконавчої влади та місцевого самоврядування.

«Вносимо подання про обмеження продажу спиртних напоїв у вечірній та нічний час. Також пропозицію позбавляти ліцензії торговельні точки, де реалізують спиртне неповнолітнім і найчастіше порушується громадський порядок. Зокрема, ми маємо такі заклади в Світловодську, де за останній час зареєстровано кілька бійок. Крім того, пропонуватимемо передбачити у місцевих бюджетах кошти на встановлення систем відеоспостереження та екстреного виклику міліції в громадських місцях», - повідомив прокурор області.