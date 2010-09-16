В Україні безробітність скорочується

В Україні кількість зареєстрованих безробітних у серпні 2010 року скоротилася на 0,4 тис. чоловік порівняно з липнем і на 1 вересня ц.р. становила 396,4 тис. чоловік.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, порівняно з 1 січня 2010 року рівень зареєстрованого безробіття в Україні скоротився на 25%, або 130,3 тис. чоловік (на 1 січня ц.р. – 526,7 тис. чоловік).

За даними Держкомстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 вересня 2010 року становив 1,4% від кількості населення працездатного віку, що на 0,5% менше, ніж на 1 січня 2010 року.

Кількість безробітних, які на 1 вересня ц.р. одержували допомогу з безробіття, скоротилася на 31% порівняно з показником на 1 січня ц.р. і становила 283,6 тис. чоловік.

Середня сума допомоги з безробіття з початку року збільшилася на 80,44 грн. – до 742,73 грн.