В Києві пройде перший ярмарок органічних продуктів

У Києві 25 вересня пройде перший ярмарок органічних продуктів “Органічний дивограй”. Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН один з організаторів ярмарку, голова правління асоціації виробників органічної продукції «Біолан Україна» Василь ПИНДУС.

За його словами, подібний ярмарок минулого року пройшов у Львові, а в Києві проходитиме вперше. Планується, що в ярмарку візьмуть участь більш як 25 виробників органічної продукції з восьми регіонів України.

Програма ярмарку передбачає проведення майстер-класів, дитячих розваг, дегустації блюд, приготованих з органічних продуктів. Проведення ярмарку супроводжуватиметься виступами фольклорних колективів, зокрема «Божичі».

В.ПИНДУС повідомив, що ярмарок розпочнеться об 11.00 25 вересня на Контрактовій площі.

Він висловив сподівання, що проведення таких заходів популяризує органічні продукти в Україні і стане поштовхом до розвитку внутрішнього ринку органічної продукції.

*** Принцип органічного виробництва (землеробства) полягає у мінімальному обробітку ґрунту і повній відмові від застосування ГМО, антибіотиків, отрутохімікатів і мінеральних добрив. Результатом органічного виробництва є екологічна чиста продукція, вільна від ГМО і невластивих продуктам харчування хімічних елементів. Ідея органічного землеробства є популярною в багатьох країнах світу, зокрема в країнах Європи.