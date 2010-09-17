Кабмін затвердив угоду про безвізовий режим з Ізраїлем

Уряд затвердив Угоду між Кабінетом міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про відмову від візових вимог для осіб, які користуються паспортами громадянина або службовими паспортами України та Держави Ізраїль, підписану 21 липня 2010 року в Єрусалимі.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну, відповідну постанову уряд прийняв 15 вересня.

Зокрема, положеннями Угоди запроваджується безвізовий порядок в`їзду громадян України та Ізраїлю, виїзду, прямування транзитом територією держави іншої договірної сторони, а також їх перебування на строк до 90 днів протягом 180 днів від дати першого в`їзду.Під

Громадяни держав обох сторін та члени їхніх сімей, які виконують офіційну місію в консульському або дипломатичному представництві своєї держави, матимуть право в`їжджати, виїжджати або перебувати на території іншої держави протягом усього терміну акредитації.

Як зазначається, імплементація положень зазначеної Угоди сприятиме активному розвитку партнерських відносин із Державою Ізраїль, інтенсифікації контактів в економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах, а також позитивно позначиться на розвитку туристичної галузі України завдяки зростанню кількості взаємних поїздок громадян.