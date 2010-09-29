У Тернополі сміття з міста доведеться вивозити у Малашівці

У Тернопільській міській раді не виключають, що сміття з міста доведеться вивозити на полігон поблизу Малашівців і після домовленого з громадою села терміну, який спливає 1 листопада, через відсутність установки для тюкування.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції начальник міського управління житлово-комунального господарства Олег СОКОЛОВСЬКИЙ повідомив, що новий полігон твердих побутових відходів поблизу Миролюбівки здадуть вчасно, і вже з 1 листопада туди можна буде вивозити сміття.

«Але є одна проблема – закупівля машини для тюкування сміття. Коштів на це у міськраді немає. Сподіваємось на підтримку області і держави. Якщо вдасться цю машину купити якнайшвидше, сміття перестануть возити у Малашівці», – сказав О.СОКОЛОВСЬКИЙ.

У разі відсутності такої машини, зазначив він, влада міста не матиме іншого виходу, як і надалі возити сміття в Малашівці.

«Ми там зробили перепланування, і зараз сміттєзвалище в Малашівцях є одним із найкращих в Україні. Там частково зробили купол зі сміття, засипали його спеціальною висівкою, яка має вапнякову основу і знищує всі мікроби. Там вже немає ні чайок, ні ворон. Навколо звалища посадили два ряди дерев», – повідомив О.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він також додав, що міськрада виділила Малашівцям більш як 0,5 млн. грн. на розвиток інфраструктури. Тому начальник управління ЖКГ сподівається, що громада села у разі потреби піде назустріч мерії Тернополя.

«Ми налаштовані не продовжувати нашу угоду, але якщо буде потреба, сподіваємось на розуміння громади. Бо ситуація дуже складна. Хоча розуміємо, що сміттєзвалище не можна експлуатувати, його потрібно закрити. І найголовніший чинник у цьому — з Малашівців йде вода, яку п’є місто», – підсумував О.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня 2009 року жителі прилеглих до Малашівецького сміттєзвалища сіл, куди вивозилося сміття із Тернополя, перекрили дорогу на звалище. Проблема вивезення сміття існувала майже 2,5 місяці.

12 жовтня після підписання меморандуму між Тернопільською ОДА і громадами сіл Малашівці та Ігровиця про взаєморозуміння жителі Малашівців розблокували дорогу.

29 листопада жителі Малашівців знову перекрили дорогу на сміттєзвалище.

Відповідно, сміття з Тернополя почали вивозити в Хмельницьку, Львівську, Рівненську та Івано-Франківську області.

27 березня 2010 року за допомогою правоохоронців було відновлено вивезення сміття на Малашівецьке сміттєзвалище.

31 березня громада Малашівців підписала меморандум з Тернопільскою міською радою і ОДА, у якому погодилася на вивезення сміття з Тернополя на сміттєзвалище біля села до 1 липня. Меморандумом було передбачено, що облдержадміністрація та міська рада продовжуватимуть фінансувати заходи, спрямовані на закриття сміттєзвалища, розроблять проектно-кошторисну документацію на проведення першочергових заходів з його рекультивації, а також завершать рекультивацію до 1 листопада 2010 року.

5 липня 2010 року жителі села вкотре перекрили дорогу на сміттєзвалище, мотивуючи це тим, що завершилась дія меморандуму.

Після 10-ти денної блокади вивезення сміття з Тернополя було відновлено. Наразі меморандумом передбачено, що облдержадміністрація та міська рада продовжуватимуть фінансувати заходи, спрямовані на закриття сміттєзвалища, розроблять проектно-кошторисну документацію на проведення першочергових заходів з його рекультивації, а також завершать рекультивацію до 1 листопада 2010 року.

Малашівське сміттєзвалище офіційно закрите для використання екологами та санстанцією з 1997 року. Воно знаходиться у другому поясі зони санітарної охорони Верхньо-Івачівського водозабору, звідки постачається вода для Тернополя. Шар геологічних порід на плато сформований породами, які не здатні виконувати функції водонепроникного екрану. Відтак існує загроза потрапляння забруднюючих речовин зі звалища у продуктивний водоносний шар.