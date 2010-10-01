До України повертаються продуктові картки для бідних

Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України найближчим часом запропонує прем’єр-міністру доручити міжвідомчій робочій комісії з удосконалення системи пільг розробити Урядове рішення для впровадження пілотного проекту щодо продовольчого субсидування малозабезпечених верств населення.

Про це повідомляє прес-служба Української аграрної конфедерації (УАК).

Зазначають, що голова Ради підприємців при КМУ, президент УАК Леонід КОЗАЧЕНКО під час круглого столу сказав, що це є нагальною потребою суспільства. При цьому він додав, що пілотний проект з нового року повинен бути впроваджений на рівні одного регіону чи області і опрацьований державою.

Зазначимо, що у роботі круглого столу, проведення якого ініціювала Рада підприємців, взяли участь представники Верховної Ради, Міністерства економіки України, Міністерства праці та соціальної політики, а також Торгово-промислової конфедерації.

Повідомляють, що експерти розглянули можливі шляхи практичного впровадження в Україні соціальної адресної дотації і продовольчого субсидування. Окрім того, активно обговорювали варіанти розробки соціальних електронних карток, зокрема, їх функціональне поєднання з банківськими картками.

"Проте відкритим залишається питання забезпечення сільського населення такими картками і їх використання на периферії. Саме тому найближчим часом міжвідомча робоча комісія має доопрацювати технічні аспекти продовольчого субсидування", - наголосив Л.КОЗАЧЕНКО.