Мешканцям Київщини не вистачає свинини, вважає Присяжнюк

Для повного забезпечення мешканців Київщини свининою підприємствам регіону треба збільшити потужності виробництва на 50%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК під час відвідування в Переяслав-Хмельницькому районі сільськогосподарської асоціації «Нива Переяславщини», на якому, серед іншої продукції, здійснюється виробництво свинини та м’ясопродуктів з неї.

«Нам потрібно нарощувати виробництво цієї продукції – сьогодні на Київщині потрібно наростити ці потужності десь приблизно на 45-50% для того, щоб задовольнити потреби жителів Києва і Київської області», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, вказане підприємство на сьогодні є лідером з виробництва свинини в регіоні, оскільки «це господарство виробляє 10% продукції свинини від загальної потреби Київської області».

Як зазначив губернатор, підприємство розпочало свою діяльність у 2005 році і вже через рік отримало першу продукцію.

Наразі найближчим часом планується введення в експлуатацію 5-го свинокомплексу, що дасть змогу вирощувати до 120 тис. голів на рік.

Відповідаючи на запитання, чому саме його зацікавила діяльність цього підприємства, а не будь-якого іншого в області, А.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що для того, щоб розмовляти з тими керівниками підприємств, які не можуть сьогодні утримати на належному рівні обсяги виробництва та якість продукції, «я повинен відвідати передове господарство, щоб потім сказати їм – вчіться, оскільки всі ми зараз працюємо в однакових умовах, але хтось хоче працювати працює, а той, хто не хоче працювати, вигадує різні причини».

«Сьогодні нормальні умови створені і можна працювати», - висловив переконання губернатор Київщини.

Також він наголосив, що обласна влада в подальшому приділятиме значну увагу питанням не лише переробки, транспортуванню м’ясної продукції до Києва, але і розроблятиме сприятливі умови для її реалізації.

В контексті цього А.ПРИСЯЖНЮК нагадав, що нещодавно між керівництвом області та столичної мерії було укладено меморандум про взаємовигідну співпрацю, який, серед іншого, також передбачає створення в Києві для товаровиробників місць для реалізації їхньої продукції на пільгових умовах, що значно здешевить вартість товару.