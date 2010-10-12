У Тернопільській області подорожчали яйця і картопля

У Тернопільській області у вересні цього року найбільше подорожчали яйця і картопля, подешевшали – автомобілі.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в обласному управлінні статистики, на споживчому ринку області у вересні, в порівнянні з серпнем, ціни на яйця зросли на 43,4%. На 12,8% зросли ціни на овочі, в т.ч. на картоплю – на 26,6%, капусту – на 6,9%.

Загалом, на споживчому ринку області у вересні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої зросли на 3,4%. Масло подорожчало на 6,9%, фрукти – на 5,2%, хлібопродукти – на 4,2%, макаронні вироби – на 2,5%, м`ясо і м`ясопродукти – на 1,5%, масло і цукор – на 0,6%.

Алкогольні напої і тютюнові вироби подорожчали на 6,4%, в т.ч. тютюнові вироби – на 11,5%, алкогольні напої – на 2,3%.

Одяг і взуття стали дорожчими на 0,6%, предмети домашнього вжитку, побутова техніка – на 0,3%.

Тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в області у вересні зросли на 0,2%.

У сфері охорони здоров`я ціни піднялися на 0,7%, в першу чергу, за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 1,2% і медичних приладів і устаткування - на 1,1%.

Зниження цін на транспорт на 0,2% зумовлено, в першу чергу, здешевленням палива і масел на 1,2%. Крім того, на 1,8% стали дешевшими автомобілі.

Ціни у сфері відпочинку і культури зросли в області у вересні на 1,3%.

Подорожчання послуг у сфері освіти на 5,4% викликане підвищенням плати за навчання в закладах середньої і вищої освіти (на 8,2% і 7,3% відповідно).

Ціни на різні товари і послуги, а також в ресторанах і готелях зросли відповідно на 0,4% і 0,3%.

Довідка УНІАН. У вересні індекс цін в Тернопільській області порівняно з серпнем склав 102,4%, з початку року – 106,4%

Індекс споживчих цін в 1-му кварталі склав у області 103%, за 1-е півріччя – 102,2%.