В уряді кажуть, що секонд-хенд заборонити неможливо

Глава української переговорної групи зі створення зони вільної торгівлі з ЄС, заступник міністра економіки Валерій П`ятницький заявив, що заборона на ввезення секонд-хенду в Україні неможлива.

Зокрема, на питання про можливість повної заборони імпорту секонд-хенду в Україні він заявив: "Заборони бути не може. Це я вам відразу скажу".

За словами П`ятницького, товар не може бути заборонений до ввезення як такий, можливо лише введення до нього певних вимог, наприклад, санітарних.

"Якщо, умовно кажучи, на якійсь території виявлено спалах ящуру, то у вас же не виникає підозра, що введені заходи із заборони ввезення великої рогатої худоби або відповідних м`ясних виробів є чиїмось свавіллям? Це абсолютно легітимні заходи. Але мова йде про конкретну територію і конкретний товар. І повинні бути якісь наукові обгрунтування вашої заборони. Та ж ситуація і з секонд-хендом", - підкреслив чиновник.

При цьому заяви членів діючого уряду про те, що під виглядом секонд-хенду в Україну ввозять нові товари, теж не можуть служити причиною для повної заборони на ввезення секонд-хенду, упевнений він.

"Якщо у нас виникають розмови про те, що під виглядом секонд-хенду в Україну ввозять якусь іншу продукцію, то це вже контрабанда, і тоді питання до митниці. Це знову наше внутрішнє питання і ми його в рамках переговорів жодним чином не вирішимо", - додав він.

"Серед пропозицій, які я бачив - не дозволяти завезення секонд-хенду у вигляді гуманітарної допомоги. Але це інше. Це не торгівля. У торгівлі заборонити якийсь товар як клас ми не можемо в принципі, і в угоду таке вписати - теж", - підкреслив П`ятницький.

На питання про те чи вимагає європейська сторона обнулити ввізне мито на секонд-хенд, заступник міністра економіки відповів позитивно.

"Але на сьогоднішній день ми поки що його жодним чином не лібералізуємо. На секонд-хенд буде залишатися п`ять відсотків мита, а на всю іншу текстильну продукцію - нуль. Адже у нас вже є домовленість нуль на нуль", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше глава Держкомпідприємництва Михайло Бродський, посилаючись на дослідження інститутів мікробіології і вірусології, а також екогігієни і токсикології заявив, що секонд-хенд може бути небезпечний для здоров`я, оскільки містить формальдегіди.

"Дзеркало тижня"