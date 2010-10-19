Регулювання ціни на соціальні товари призведе до тінізації торгівлі

Ініціатива Міністерства економіки України запровадити регулювання цінової надбавки на соціально значущі товари може призвести до відходу торгівлі в тінь.

Таку думку висловив керівник Експертної комісії з питань агропромислового комплексу партії «Сильна Україна» Владислав АТРОШЕНКО, повідомила УНІАН у прес-служба партії.

За словами В.АТРОШЕНКА, ефект від заходів, вказаних у проекті постанови Мінекономіки «Про деякі питання ціноутворення на окремі види товарів для основних соціальних і демографічних груп населення», може бути нульовим. «Більше того, це може привести до того, що торгівля піде в тінь – легітимна торгівля буде паралізована, а товарні потоки будуть переведені на чорний ринок», – вважає експерт.

На думку В.АТРОШЕНКА, витрати суб`єктів ринку на рекламу, просування і логістику товарів можуть перевищувати 5-10%. «Правильнішим було б регулювати рентабельність, а не цінову надбавку. На жаль, Мінекономіки вирішило максимально спростити собі завдання з контролю над ціноутворенням, що не тільки не дасть позитивного ефекту, а ще й більше посилить проблему тінізації української економіки», – вважає експерт.

За його словами, уряду також необхідно встановити чіткі терміни розрахунку торгових мереж за поставлену продукцію. «Якби торгові мережі змусили розраховуватися не пізніше десятиденного терміну з моменту постачання соціально значущих товарів, це б знизило накладні витрати і тиск банківських відсотків на виробників і постачальників», – зазначив В.АТРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економіки України пропонує запровадити для продавців пшеничного і житнього борошна, хліба, макаронних виробів, цукру і соняшникової олії граничну поставно-збутову надбавку в розмірі до 5% від відпускної для опту ціни виробника або імпортера. Для роздрібних продавців вона може скласти до 10%.