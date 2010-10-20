Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ обурений станом херсонських доріг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з активом області в ході робочої поїздки до Херсонської області.

«Таких поганих доріг, як у Херсоні, я ніде не бачив, і це, напевно, не гірші, адже мене возили, напевно, по кращих? А що навколо?», - сказав прем`єр-міністр.

Також М.АЗАРОВ пошкодував, що не має часу, щоб з`їхати із затвердженого маршруту й подивитися стан інших херсонських доріг та інших інфраструктурних об`єктів у місті.

Він доручив губернатору області Миколі КОСТЯКУ і меру міста Володимиру САЛЬДО вжити заходи щодо реконструкції доріг.

«Ви особисто відповідаєте за стан доріг у місті Херсоні. Я приїду наступного разу, і якщо ситуація не зміниться – не ображайтеся. ГУРВІЦ й досі кашляє після мого візиту до Одеси», - сказав М.АЗАРОВ.

Також він повідомив, що обговорить питання стану херсонських доріг із керівником «Укравтодору» Володимиром ДЕМІШКАНОМ і поставить завдання покращити якість доріг у Херсоні.

«Але ДЕМІШКАН відповідає за дороги навколо Херсона, а в Херсоні за дороги відповідаєте ви особисто», - сказав М.АЗАРОВ, звертаючись до губернатора і мера обласного центру.