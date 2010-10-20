На Львівщині продають соціальний хліб

На Львівщині відкривається мережа соціальних магазинів в яких продається соціальний хліб, а найближчим часом на території усієї області почнуть діяти пересувні лотки, де хліб буде за зниженими цінами. Про це повідомили у Львові на спільній прес-конференції заступника голови Львівської ОДА Геннадія ДМИТРЕНКА та голови наглядової ради ПАТ «Концерн Хлібпром» Вадима ВИШНЕВСЬКОГО.

Як поінформував Г.ДМИТРЕНКО, у магазинах з логотипом - «За ініціативи Львівської облдержадміністрації тут продається соціальний хліб» - продаватимуть для населення Львівської області хліб за цінами виробника. Зокрема, житній хліб коштуватиме 2,46 грн., а пшеничний хліб – 2,86 грн.

«Обласна державна адміністрація на чолі з Василем ГОРБАЛЕМ постійно моніторить питання зростання цін, вживає усіх необхідних заходів для захисту соціально вразливих категорій громадян», - зазначив заступник губернатора.

Також Г.ДМИТРЕНКО нагадав, що для цього керівництвом ЛОДА була підписана низка меморандумів про співпрацю з виробниками продовольчих товарів і медикаментів.

«Також ми продовжуємо роботу щодо відкриття мережі соціальних магазинів у нашій області. Вже у 75 магазинах реалізується хліб за зниженими цінами», - наголосив заступник голови Львівської ОДА.

Водночас, голова наглядової ради ПАТ «Концерн Хлібпром» В.ВИШНЕВСЬКИЙ підкреслив, що соціальний хліб за якістю не гірший від звичайного.

«Ми працюємо в жорстких конкурентних умовах. Якщо наше підприємство хоч раз прийняло борошно поганої якості, то ми отримали б повернення свого продукту. Зрозуміло, що людина, якщо отримає хліб поганої якості, вдруге за ним не піде. Хочу запевнити, що на нашому підприємстві використовується сировина однаково високої якості для усіх видів хліба. Він виготовляється за простими рецептурами, без будь-яких зайвих домішок», - зазначив він.

Він також додав, що найближчим часом на території усієї області почнуть діяти пересувні лотки, де продаватимуть хліб за зниженими цінами.