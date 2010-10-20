На Херсонщині внаслідок отруєння грибами померла 27-річна жінка
12:53, 20 жовтня 2010Права споживачів
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Будьте обережні!
В Херсонській області внаслідок отруєння грибами померла 27-річна жінка.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Херсонській області 19 жовтня ввечері у Чаплинській центральній районній лікарні померла 27-річна жінка, яка була госпіталізована 13 жовтня.
За даними ГУ МНС, протягом року в регіоні від отруєння грибами постраждали 32 людини, з яких 4 дітей. Померли 5 людей.
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