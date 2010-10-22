Мінтранс в грудні відкриє автомобільний рух на Дарницькому мосту

Міністерство транспорту і зв`язку України планує в грудні цього року відкрити регулярний автомобільний рух на Дарницькому мостовому переході.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр транспорту і зв`язку Костянтин ЄФИМЕНКО.

«У грудні ми відкриємо регулярний автомобільний рух з лівого на правий берег», - сказав міністр.

Він також повідомив, що у понеділок-вівторок буде відкрита залізнична станція «Лівобережна» на Дарницькому мостовому переході. Міністр додав, що на ній зроблені розв`язка і шляхопроводи.

Довідка УНІАН. Будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу було розпочате у липні 2004 року. Загальна кошторисна вартість становить 9 млрд. 157 млн. грн., з яких 4 млрд. 254 млн. грн. – вартість автодорожньої частини.

Залізнично-автомобільний мостовий перехід через Дніпро в Києві об`єднує дві складові: залізничну – дві колії, і автомобільну – дорога з шести смуг (по три в кожному напрямі). Довжина моста – 1066,2 м, будівельна довжина залізничних колій – 32,71 км, довжина автомобільних підходів – 15,08 км. Пропускна спроможність моста становитиме 60 тис. автомобілів і 120 пар поїздів на добу.

У вересні 2007 року на будівництві залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро на залізничній ділянці Київ-Московський – Дарниця відбулося з`єднання лівого і правого берегів Дніпра. Наприкінці 2008 року був відкритий робочий рух однією із залізничних колій моста.

27 вересня в Києві відбулося урочисте відкриття залізничного сполучення через Дніпро новим залізнично-автомобільним мостовим переходом.