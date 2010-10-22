З кранів киян потече зелена вода

Днями з кранів киян може потекти зелена вода. Причина в тому, що "Київенерго" виявило поломки в тепломережах і, щоб виявити, де саме, запустить у труби спеціальну речовину, яка підфарбує воду в зелений колір.

"Це покаже "невидимі " пошкодження мереж у частині Шевченківського, Печерського, Солом`янського, Голосіївського, Дніпровського і Дарницького районів, особливо на бойлерних ", - пояснив технічний директор компанії Олександр Зайцев.

Але, за його словами, якщо поломки будуть серйозними, така підфарбована вода може потрапити під внутрішньобудинкові системи.

Якщо хтось помітить у себе в крані воду із зеленим відтінком, компанія просить телефонувати за телефонами 1588, 201-58-79 і не вживати таку воду для пиття, приготування їжі та прання.

Спеціальні заходи проводитимуться в межах: вул. Промислова, Кіквідзе, бульвар Дружби народів, вул. Чеська, Чигоріна, Щорса, пров. Лабораторний та Госпітальний, бул. Лесі Українки, вул. Шовковична, пров. Козловського, вул. Круглоуніверситетська, Банкова, Лютеранська, Ольгинська, Інститутська, Садова, Михайла Грушевського, Паркова дорога, Кріпосний провулок, Кловський узвіз, вул. Московська, Кутузова, Арсенальна площа, вул. Івана Мазепи; Деревообробний провулок, Наддніпрянське шосе, бульвар Дружби Народів, вул. Ентузіастів, Березняківська та Дніпровська і Русанівська набережні; вул. Ревуцького, Вишняківська, Крушельницька, Гмирі, проспект Бажана, Дніпровська набережна, вул. Ахматової, проспект Григоренка, вул. Драгоманова, Пчілки;

залізнична колія, вул. Саперно-Слобідська, проспект Науки, вул. Голосіївська, Голосіївський проспект, вул. Героїв Оборони, Потєхіна, Заболотного, Лятошинського, Крейсера "Аврора ", Якубовського, Ломоносова, Васильківська, Стельмаха, Кустанайська, Кустанайський провулок, Червонозоряний проспект (частково), вул. Кіровоградська;

вул. Велика Васильківська, Димитрова, Анрі Барбюса, Лабораторний провулок, вул. Літня, Щорса, Предславинська, Лумумби, Ковпака, Кудрі, Чеська, Менделєєва, Філатова, бульвар Дружби народів;

вул. Толстого, Привокзальна площа, вул. Вокзальна, Повітрофлотський проспект, вул.. Стадіонна, Тополева, Фучика, Уманська, Ушинського, Фастівська, Волинська, Вінницька, Медова, Народного Ополчення, Ернста, Зеленогірська, Червонозоряний проспект (частково), вул. Петра Радченка, Солом`янська;

вул. Вадима Гетьмана, Польова, Ярослава Галана, Гарматна, Борщагівська, Генерала Тупикова, Машинобудівна, Виборзька, проспект Перемоги, вул.. Академіка Янгеля, Дашавська, Польова;

вул. Жилянська, Борщагівська, Політехнічна, проспект Перемоги, вул.. Зоологічна, Дегтярівська, Лермонтовська, Герцена, Мельникова, Студентська, Миколи Пимоненка, Бехтеревський провулок, вул.. Січових Cтрільців, Полтавська, Дмитрівська, Павлівська, Златоустівська, Павла Пестеля, Комінтерну; Андріївський узвіз.

«Сьогодні»