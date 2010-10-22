На Черкащині селянин виготовляв фальсифікований алкоголь

Підпільний цех з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв виявили податківці у домоволодінні 44-річного жителя селища Чорнобай Черкаської області

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДПА в Черкаській області, нелегальне виробництво спиртних напоїв у власному домоволодінні, в умовах далеких від заводських та без дотримання будь-яких санітарних норм, налагодив 44-річний житель селища Чорнобай.

Рецепт приготування напою був доволі простим, спирт невідомого походження змішувався зі звичайною водою до отримання 40-градусної міцності та розливався у пластикову тару багаторазового використання. Незаконно виготовлену водно-спиртову суміш бізнесмен реалізовував за місцем свого проживання місцевому населенню, за ціною 18 гривень за півлітра.

Спіймали зловмисника "на гарячому". Під час реалізації чергової партії фальсифікату до господаря із несподіваною перевіркою завітали працівники податкової міліції. Під час огляду домоволодіння підпільника податківцями було виявлено та вилучено 3 тисяч літрів фальсифікату, який він не встиг реалізувати, орієнтовною вартістю майже 100 тис. грн.

За висновком експерта, вилучена водно-спиртова суміш не відповідає жодним вимогам державних стандартів та становить загрозу для життя і здоров`я людей у зв`язку з перевищенням у ній значень масової концентрації сивушного масла та альдегідів. Наразі проти виробника фальсифікату прокуратурою Черкаської області порушено кримінальну справу за незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів.

Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з вилученням та знищенням вироблених товарів та з конфіскацією обладнання для її виготовлення.