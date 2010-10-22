У ЄС іноземні товари маркуватимуть за допомогою напису «Made in...»

Європейський парламент підтримав маркування іноземних товарів за допомогою напису «Made in...».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено на засіданні Європарламенту в Страсбурзі.

За проект доповіді Крістіани МУСКАРДІНІ (група народних партій, Італія) проголосували 525 депутатів, проти - 49, утрималися - 44.

Депутати вважають, що більшість продуктів, призначених для кінцевого споживача, повинні маркуватися за країною виробництва.

Винятки складатимуть морепродукти, продукти харчування, а також продукція, вироблена в країнах-членах ЄС, Туреччині, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейні.

Перелік товарів, що підлягають маркуванню, включає, зокрема, вироби зі скла, текстильні продукти, фармацевтичні товари, інструменти, фурнітуру. При цьому перелік може розширюватися Єврокомісією за узгодженням з Європарламентом і Радою ЄС.

Депутати вважають, що маркування «Made in...» має здійснюватися мовою, зрозумілою жителям країни-члена, в якій продаються товари, або може робитися англійською мовою.

Члени Європарламенту також вважають за необхідне розробку Єврокомісією мінімальних стандартів штрафних санкцій за недотримання правил маркування за країною походження.

Передбачається, що термін дії Директиви становитиме 5 років. Але за рік до завершення її дії Європарламент та Рада ЄС мають визначитися, чи потрібно продовжувати дію документа.

Передбачається, що законодавчий акт після його прийняття повинен набрати чинності в країнах-членах максимум через рік.

Найближчим часом Директива має бути розглянута Радою ЄС для остаточного затвердження.

Парламент планує визначитися з приводу проекту нормативного акту до кінця цього року.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня проект доповіді був підтриманий Комітетом з питань міжнародної торгівлі Європарламенту.