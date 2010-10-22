На планеті чоловіків на 57 мільйонів більше, ніж жінок

Сьогодні на планеті проживає на 57 млн. більше чоловіків, ніж жінок.

Про це йдеться в новій доповіді Організації Об`єднаних Націй «Жінки світу в 2010-му: тенденції і статистика», повідомляє Центр новин ООН.

У доповіді, зокрема, констатується, що в найбільш населених країнах, таких як Китай, Індія і Пакистан, представників жіночої статі не вистачає. На 100 жінок у Китаї припадає 108 чоловіків, в Індії – 107, у Пакистані – 106. Але в Європі жінок більше, ніж чоловіків, свідчить статистика ООН.

На сьогодні серед глав держав і урядів усіх країн лише 14 жінок. Тільки 23 країнам світу вдалося досягти 30% жінок у парламентах. Серед керівників 500 найбільш великих корпорацій світу - 13 жінок, також сказано в доповіді ООН.