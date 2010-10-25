У Києві висадили понад 70 тисяч дерев та кущів
Протягом місячника з благоустрою
Протягом осіннього місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану у Києві було висаджено понад 70 тисяч дерев та кущів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.
Як зазначають у мерії, крім робіт з озеленення, у місті протягом місячника благоустрою було проведено роботу з відновлення зовнішнього освітлення, ліквідовано значну кількість стихійних звалищ, а також відновлено благоустрій після розриттів на інженерних мережах.
21 жовтня міська комісія провела останній об’їзд районів столиці, що здійснювався з метою перевірки стану виконання запланованих робіт.
На думку начальника Головного управління по контролю за благоустроєм Сергія РЮМШИНА, з усіх районів столиці найкращі показники мають Печерський та Шевченківський. “Прикро, що деякі райони взагалі не мають такого поняття, як постійне утримання території в належному стані”, - сказав він.
За інформацією мерії, до 25 жовтня керівникам районів доручено надати звіти про обсяги виконаних робіт.
23 жовтня у столиці відбудеться останній у рамках місячника суботник з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста.
Як повідомляв УНІАН, осінній місячник із благоустрою розпочався 20 вересня.