На Волині ДАІ ретельніше перевірятиме автоперевізників

На Волині розпочалася операція Державної автомобільної інспекції "Перевізник-2010".

У рамках операції інспектори ДАІ перевірятимуть готовність автоперевізників до осінньо-зимового періоду, дотримання правил дорожнього руху та перевезення пасажирів, повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю УМВС у Волинській області.

Операція триватиме до кінця місяця.

Як зазначено в повідомленні, найбільшу увагу працівники ДАІ приділятимуть водіям маршрутних таксі, оскільки останнім часом значно побільшало ДТП саме з їх вини.

"В першу чергу нас цікавить стан транспорту, безпека перевезення пасажирів, перевантаження салону, технічна комплектація та основне - стан здоров`я самого водія. Адже трапляються непоодинокі випадки, коли водії пасажирських автотранспортів знаходяться не у досить "приємному" стані для роботи", - зазначив старший інспектор відділу ДАІ Луцька Віктор БАНДУРА.

Загалом на Волині за дев`ять місяців зафіксовано 91 дорожньо-транспортну пригоду за участю водіїв автобусів.