Як змінилися ціни в Україні у другій декаді жовтня

За даними моніторингу цін, що проводиться органами державного контролю за цінами, станом на 20 жовтня 2010 року, порівняно з 10 жовтня ц.р., цінова ситуація на споживчому ринку характеризувалася зниженням середніх рівнів на хліб з борошна вищого сорту – на 0,2% (з 4,38 до 4,37 грн. за 1 кг).

Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики.

Повідомляють також, що підвищилися ціни на: вермішель - 0,2% (з 4,82 до 4,83 грн. за 1 кг); крупу гречану - 0,1% (з 11,13 до 11,14 грн. за 1 кг); крупу манну – 0,3% (з 3,87 до 3,88 грн. за 1 кг); рис – 0,1% (з 8,55 до 8,56 грн. за 1 кг).

Не змінилися ціни на: хліб з борошна І сорту (3,59 грн.); хліб житньо-пшеничний (3,53 грн.); борошно вищого сорту (3,17 грн. 1 кілограм).

На тваринницьку продукцію та продукти її переробки середні рівні цін в цілому по Україні підвищилися на: молоко - 0,5% (з 5,74 до 5,77 грн. за 1 л); сметану - 0,% (з 15,65 до 15,67 грн. за 1 кг); масло вершкове - 0,2% (з 46,43 до 46,52 грн. за 1 кг); яловичину - 0,1% (з 37,51 до 37,53 грн. за 1 кг); сало - 0,2% (з 19,18 до 19,22 грн. за 1 кг). Знизилися ціни на яйця (курячі) - 0,9% (з 6,92 до 6,86 грн. за 1 дес.).

Зазначають також, що не змінилися на: ковбаси варені І сорту (28,48 грн.); свинину (40,36 грн.); птицю (кури) (18,74 грн. за 1 кілограм).

На цукор впродовж другої декади жовтня 2010 року середній рівень цін в цілому по Україні знизився на 0,8% (з 8,60 до 8,53 грн. за 1 кілограм).

На олію соняшникову протягом досліджуваного періоду середній рівень цін в цілому по Україні підвищився на 0,3% (з 10,99 до 11,02 грн. за 1 літр).

На овочеву продукцію спостерігалося зниження середніх рівнів роздрібних цін на моркву на 0,6% (з 4,86 до 4,83 грн. за 1 кг). Не змінилися на картоплю (4,17 грн.) та капусту (3,60 грн. за 1 кілограм).

За даними моніторингу цін на споживчому ринку продуктів харчування в аналогічному періоді 2009 року спостерігалося підвищення роздрібних цін на: хліб з борошна І сорту, крупу гречану, крупу манну, рис, ковбаси варені І сорту, молоко, сметану, масло вершкове, цукор, олію соняшникову, свинину, сало, яйця (курячі), картоплю та капусту; зниження їх рівня на: птицю (кури) та моркву.