У Тернополі встановили пам’ятник бджолі

У Тернополі відкрили пам’ятник бджолі.

Як повідомив кореспонденту УНІАН один із меценатів встановлення пам’ятника Василь ЧУБАК, двометрова скульптурна композиція символізує працелюбність українців.

Виготовили пам’ятник із бронзи тернопільський скульптор Дмитро ПИЛИП’ЯК разом зі своїм львівським колегою. Композиція має вигляд сотів, на яких сидить бджола, знизу - постамент з написом «Бджілці-трудівниці».

«Ініціатором спорудження цього пам’ятника став наш пасічник з села Колодіївка Омелян МАНДЗЮК. Після цього ми обговорили це питання на сесії міської ради і депутати виділили для втілення задуму ділянку в центрі міста», - розповів В.ЧУБАК.

Встановили пам’ятник учора між драмтеатром та обласною бібліотекою. За задумом ініціаторів спорудження пам’ятника, він також має пропагувати здоровий спосіб життя та популяризувати працю пасічників.