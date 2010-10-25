Вартість проїзду у швидкісному трамваї столиці становить 1,5 грн.

З 25 жовтня проїзд у швидкісному трамваї Києва платний - вартість проїзду становитиме 1 грн. 50 коп.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Абонементні талони та проїзні квитки можна придбати в касах станцій лінії швидкісного трамваю, або ж завчасно в інших пунктах реалізації квиткової продукції. Крім того, пасажири швидкісного трамваю зможуть сплатити за проїзд за допомогою: абонементного талону – документу для разового проїзду, який необхідно закомпостувати на електронному компостері, встановленому на турнікеті при вході; проїзного квитка на трамвай на основі безконтактної електронної картки (для проходу через турнікет необхідно піднести картку до валідатора, який розташований у верхній частині турнікета, і після сигналу пройти на платформу).

Як зазначають у столичній мерії, абонементні талони та проїзні квитки можна придбати в касах станцій лінії швидкісного трамваю, або ж завчасно в інших пунктах реалізації квиткової продукції. Абонементні талони для проїзду у трамваї також можна буде придбати безпосередньо у вагоні – к контролера-касира (кондуктора) або у водія під час зупинки.

Водночас пасажири, які мають право на пільговий проїзд, повинні пред’явити перонному контролеру відповідний документ (оригінал) у розгорнутому вигляді на контрольному пункті станції швидкісного трамваю.

Пільгові студентські електронні картки для проїзду у трамваї дають право на проїзд тільки за наявності у пасажира студентського квитка.

На станції, які тимчасово не обладнані турнікетами, пасажири зможуть пройти вільно, але вони повинні закомпостувати квиток компостером у вагоні трамваю на першому перегоні, не чекаючи наступної зупинки.

При здійснені контролю за оплатою проїзду на вимогу контролера-касира (кондуктора), водія або інших осіб, які мають право на здійснення контролю за оплатою проїзду, пасажири повинні пред’явити для перевірки закомпостований абонементний талон чи електронну картку для проїзду в трамваї, або ж оригінал відповідного документу (у розгорнутому вигляді), який надає право на пільговий проїзд.