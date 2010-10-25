На Тернопільщині відкрили дорогу, яка не мала твердого покриття

На Тернопільщині відкрили дорогу місцевого значення Конюхи-Залісся, яка єдина в області не мала твердого покриття. Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь в урочистому відкритті взяли голова ТОДА Михайло ЦИМБАЛЮК, начальник служби автомобільних доріг в області Микола ГНАТІВ, голова Козівської РДА Юрій ПУДЛИК, мешканці сіл Конюхи та Залісся. Після того, як священики освятили новозбудовану дорогу, представники влади та будівельних структур проїхалися нею на автобусі.

«Незважаючи на складність ґрунтів і високий рівень підшкірних вод, із залученням наукових установ та фахівців-дорожників нам вдалося в найкоротші терміни виконати завдання і ця дорога приймається в експлуатацію. Є ще деякі зауваження, але вони за тиждень-два будуть усунуті», – зазначив М. ЦИМБАЛЮК.

Загальна протяжність дороги становить 4,97 км. На ній збудовано 26 м підпірної стінки, збудовано 7 з’їздів, 14 в’їздів в двори і на земельні ділянки, встановлено 350 м бар’єрного огородження, 93 дорожні знаки, 160 сигнальних стовпчиків.

Вартість будівництва, яке було розпочато в серпні 2008 року, становить 11 млн. грн.