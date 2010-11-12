В Україні говоритимуть про правила безпечної поведінки на залізниці

В Україні стартує Всеукраїнська інформаційна кампанія з популяризації правил безпечного руху на залізницях. Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив керівник аналітичної групи консорціуму «Менеджмент Консалтинг Груп» Дмитро ПОДТУРКІН.

Як зазначив він, без популяризації правил, без їх знання і виконання учасниками руху, ніякі додаткові засоби безпеки на дорогах не допоможуть убезпечитися від ДТП.

Зокрема, він нагадав, що в планах «Укрзалізниці» створення нових переїздів по лініях швидкісного руху, обладнання шлагбаумами переїздів з високою інтенсивністю руху, встановлення техзасобів, які унеможливлюють виїзд автотранспорту на колію при заборонному сигналі світлофора. Проте, разом з цим, необхідно підвищення культури самих водіїв, підвищення рівня знань правил тощо, для чого «Укрзалізниця» проводить профілактичні роботи з популяризації правил проїзду залізничних переїздів і запобіганню зіткненням автотранспорту з поїздами.

У рамках такої профілактичної роботи представники «Укрзалізниці» спільно з громадськими та експертними організаціями ініціювали проведення Всеукраїнської кампанії популяризації правил безпечної поведінки на залізницях. Одними з основних адресатів стануть майбутні водії, а також - юні пішоходи.

Цілями кампанії є зниження травматизму через організацію інформування, стимулювання суспільного резонансу щодо необхідності дотримання правил тощо. Передбачається робота в автошколах і в дитячих закладах, безпосередньо з водіями тощо. Для цього проводитимуться освітні лекції, створюватиметься спеціальна навчальна література, проводитимуться спеціалізовані акції на транспорті тощо з метою підвищення знань і профілактики порушень.

Як повідомив головний інженер колійного господарства «Укрзалізниці» Василь ЯКОВЛЄВ, «Укрзалізниця» завжди проводила таку роз`яснювальну, навчальну роботу, проте зараз активізує її.

За словами керівника проектів МКГ Олени КОВАЛЕНКО, особлива увага приділяється роботі з дітьми. Зокрема, проводяться різні акції, конкурси на знання правил дорожнього руху, розробляється спеціальна література. Зокрема, проекти для дітей проводилися цього року в «Артеку» в рамках конкурсу «Нова хвиля», найближчим часом - на День Святого Миколая планується акція на Майдані Незалежності, присвячена правилам безпеки.

Як додав Д.ПОДТУРКІН, у рамках Всеукраїнської акції, що розпочинається, і котра, як планується, переросте в постійну роботу, запланована щорічна організація місячника безпеки поведінки на залізничному транспорті в березні-квітні, а в рамках місячника – запровадження в першій декаді квітня Дня безпеки на залізничних переїздах. Під час місячника будуть проводиться роз`яснювальні заходи, акції, оновлюватимуться інформаційні матеріали, рекламні носії тощо.

За словами Д.ПОДТУРКІНА, важливо, щоб до цієї роботи «Укрзалізниці» приєдналися й інші організації, оскільки це соціально важливий проект. Як прогнозує він, найближчим часом із зацікавленими учасниками Всеукраїнської кампанії планується підписання меморандуму щодо проведення робіт у рамках цієї програми.